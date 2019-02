Jacobs Holding schliesst Kapitalerhöhung bei Cognita ab und bringt BDT Capital Partners und Sofina als bedeutende Minderheitsaktionäre an Bord EQS Group-News: Jacobs Holding AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Jacobs Holding schliesst Kapitalerhöhung bei Cognita ab und bringt BDT Capital Partners und Sofina als bedeutende Minderheitsaktionäre an Bord 01.02.2019 / 07:00 Jacobs Holding schliesst Kapitalerhöhung bei Cognita ab und bringt BDT Capital Partners und Sofina als bedeutende Minderheitsaktionäre an Bord Zürich, 1. Februar 2019 - Die Jacobs Holding AG ("Jacobs") gibt bekannt, dass sie bei Cognita, einer weltweit führenden K-12-Schulgruppe (Kindergarten bis 12. Schuljahr), eine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen hat. Dabei ist sie mit BDT Capital Partners ("BDT"), einer Handelsbank, die Familien- und Gründerunternehmen mit langfristigem Kapital versorgt, und der Sofina S.A. ("Sofina"), eine von einer Familie geführte und kontrollierte Investmentgesellschaft, eine Partnerschaft eingegangen. BDT und Sofina werden als Minderheitsaktionäre zusammen mit Jacobs das weitere Wachstum von Cognita unterstützen. Jacobs erwarb Cognita im Oktober 2018 von KKR und Bregal Investments und wird weiterhin die Mehrheit an Cognita halten. Über die Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Cognita verfügt über ein vielfältiges, ausgewogenes Portfolio von 72 Schulen, sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern. Cognita betreibt in ihrem Bereich einige der weltweit renommiertesten Schulen, darunter die Southbank International School in London, The British School of Barcelona in Spanien, die Stamford American International School in Singapur und die International School Ho Chi Minh City in Vietnam, und bildet derzeit mehr als 43'000 Schülerinnen und Schüler in Grossbritannien, Spanien, Singapur, Chile, Thailand, Vietnam, Brasilien und Hongkong aus. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit BDT und Sofina, um die internationale Expansion von Cognita weiter voranzutreiben und das Cognita-Modell für noch mehr Kinder auf der ganzen Welt zugänglich zu machen", sagte Patrick De Maeseneire, CEO der Jacobs Holding. "BDT und Sofina haben ähnliche Werte wie Jacobs und engagieren sich langfristig für den Aufbau grosser, nachhaltiger Unternehmen, die das Potenzial haben, in ihren jeweiligen Branchen weltweit führend zu sein. Die Partnerschaft mit langfristig orientierten Investoren wie BDT und Sofina wird dazu beitragen, dass Cognita weiterwachsen und seinen Studentinnen und Studenten eine hervorragende Ausbildung bieten kann." "Wir freuen uns, neue Partner zu gewinnen, die unsere Vision teilen, und über die notwendigen Ressourcen verfügen, um sie umzusetzen", sagte Chris Jansen, CEO von Cognita. "BDT, Sofina und Jacobs engagieren sich stark für Bildung und haben die Langfristigkeit unseres Handelns und die grundlegende Bedeutung einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung erkannt. Durch diese neue Partnerschaft sind wir noch zuversichtlicher, dass wir junge Menschen auf eine erfolgreiche Zukunft vorbereiten können. Dies erreichen wir durch die Konzentration auf akademische Exzellenz, Persönlichkeitsentwicklung und die Förderung einer globalen Perspektive. Die zukünftigen Investitionen und das Fachwissen aller Aktionäre werden dazu beitragen, alle Elemente einer Cognita-Ausbildung weiter voranzutreiben." "Mit einer globalen Plattform und einer starken Präsenz in attraktiven und wachsenden Regionen hebt sich Cognita als Marktführer im K-12-Bildungsbereich ab", sagte Björn Robens, Partner bei BDT Capital Partners. "Wir schätzen das Managementteam von Cognita und sein Engagement für akademische Exzellenz sehr. Wir freuen uns auch über die Partnerschaft mit Jacobs und Sofina, die beide einen Fokus auf die langfristige Wertschöpfung für erfolgreiche, führende Unternehmen legen." Victor Casier, Mitglied des Executive Committee von Sofina, sagte: "Dass wir gemeinsam mit Jacobs und Sofina bei Cognita investieren, veranschaulicht unsere Strategie, Beziehungen zu Partnern aufzubauen, für die Geduld genauso wichtig ist wie für uns, und die erkennen, dass nachhaltige Werte über Zeit geschaffen werden. Wir sind beeindruckt vom Fokus auf Exzellenz, der bei Cognita in allen Schulen weltweit zu spüren ist, und freuen uns, Teil dieser Reise zu sein. Der Bildungssektor ist für Sofina von besonderem Interesse, sowohl als Investitionsthema als auch als gesellschaftliche Herausforderung, mit der wir uns auch im Rahmen unserer Unterstützung für The Platform for Education and Talent befassen." Cognita Cognita wurde 2004 gegründet und ist eine aussergewöhnliche Familie von verschiedenen, aber miteinander verbundenen Schulen in acht verschiedenen Ländern. Die Cognita-Schulen haben ein gemeinsames Ziel: eine inspirierende Welt der Bildung zu schaffen, die Selbstvertrauen schafft und den Einzelnen zum Erfolg befähigt. Mit 72 Schulen in Europa, Lateinamerika und Asien beschäftigt Cognita rund 7'000 Lehr- und Hilfskräfte in der Betreuung und Ausbildung von mehr als 43'000 Schülern. Gemeinsam bieten die Cognita-Schulen eine weltweit einzigartige globale Ausbildung, die über die Schulnoten hinausgeht, um eine umfassende akademische Exzellenz zu entwickeln und junge Menschen mit dem Selbstvertrauen und dem Einfallsreichtum auszustatten, die sie darauf vorbereiten, in einer sich schnell verändernden Welt zu wachsen, zu gedeihen und erfolgreich zu sein. Weitere Informationen über Cognita finden Sie unter: www.cognita.com. Jacobs Holding AG Die Jacobs Holding AG ist eine weltweit tätige, professionelle Investmentgesellschaft mit Sitz in Zürich und wurde 1994 vom Unternehmer Klaus J. Jacobs gegründet. Die Jacobs Holding AG investiert unternehmerisch in Wachstum und generiert Mehrwert durch die Schaffung langfristiger, nachhaltiger Marktführer. Alleiniger wirtschaftlicher Nutzniesser der Jacobs Holding AG ist die Jacob Foundation, eine der weltweit führenden gemeinnützigen Stiftungen. Die 1989 von Klaus J. Jacobs und seiner Familie in Zürich gegründete Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, zukünftige Generationen nachhaltig zu unterstützen, indem sie ihre Entwicklungschancen verbessert und sie dabei unterstützt, zu sozial verantwortlichen Mitgliedern der Gesellschaft zu werden. Die Jacobs Foundation fördert Forschungsprojekte und Initiativen und unterstützt wissenschaftliche Einrichtungen, um gesellschaftliche Veränderungen im Bereich der Kinder- und Jugendentwicklung herbeizuführen. Seit der Gründung der Stiftung im Jahr 1989 wurden kumuliert über 500 Millionen Franken ausbezahlt. Weitere Informationen über die Jacobs Holding AG finden Sie unter: www.jacobsag.ch. BDT Capital Partners BDT Capital Partners bietet familien- und gründergeführten Unternehmen langfristiges Kapital. Das Unternehmen verwaltet über seine Investmentfonds mehr als USD 9 Milliarden und weitere USD 4,6 Milliarden von Investoren über Limited Partnerships. Die Tochtergesellschaft des Unternehmens, BDT & Company, ist eine Handelsbank, die familien- und gründergeführten Unternehmen dabei unterstützt, ihre strategischen und finanziellen Ziele zu erreichen. BDT & Company bietet lösungsorientierte Beratung und Zugang zu einem erstklassigen Netzwerk von Unternehmern und Führungskräften. Sofina Sofina ist eine von den Nachkommen von Gustave Boël kontrollierte und an der Euronext Brussels kotierte Familien-Investmentgesellschaft, die ihr eigenes Vermögen von EUR 6,5 Milliarden. verwaltet. Sofina will der bevorzugte Partner von Unternehmern und Familien sein, die wachsende Unternehmen führen, und diese mit geduldigem Kapital und Beratung unterstützen. Sofina übernimmt Minderheitsbeteiligungen, typischerweise im Bereich von EUR 75 bis 300 Millionen. Eine gemeinsame Vision und gemeinsame Interessen mit den Partnern sind bei der Umsetzung der Strategie von grösster Bedeutung. Medienkontakte: Cognita Margaret Kubicek, +44 (0)7879 802853 margaret.kubicek@cognita.com Jacobs Holding Andreas Hildenbrand, Lemongrass Communications, +41 44 202 52 38 andreas.hildenbrand@lemongrass.agency BDT Capital Partners Jennifer Dunne, 312-660-7314 jdunne@bdtcap.com Amy Lester, 312-529-6584 alester@bdtcap.com Sofina SA Wauthier de Bassompierre, +3225510652 dbw@sofinagroup.com