Wirecard sieht sich mit massiven Vorwürfen konfrontiert. Trotz Dementi hat die Aktie auch am Donnerstag an Wert verloren. Die Erholung ist damit ausgeblieben. Neben dem Unternehmen selbst haben sich inzwischen auch externe Beobachter zu Wort gemeldet. Das Börsen.Briefing. nennt 3 Statements, die Sie jetzt kennen sollten. Plus: Wie der kritische Bericht einzuordnen ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...