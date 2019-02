Medienmitteilung

Devestition in der Schweiz

Emmi verkauft die Emmi Frisch-Service AG an die Transgourmet-Gruppe

Luzern, 1. Februar 2019 - Emmi veräussert ihr Handels- und Belieferungsunternehmen Emmi Frisch-Service AG an die Transgourmet-Gruppe.

Die Emmi Frisch-Service AG ist ein nationales Handelsunternehmen, das seinerzeit aus den Firmen Burra und Interfrais entstanden ist. Es beliefert rund 4'000 Betriebe (Food-Service, Spitäler- und Pflegeheime, Convenience-Stores, Detailhändler, Grossisten). Historisch hatte das Geschäft den Zweck, Emmi Produkte an die vielen unabhängigen Betriebe zu liefern, die über andere Wege nicht erreichbar waren.

Insbesondere neue Kundenbedürfnisse führten dazu, dass der Konkurrenz- und Kostendruck in diesem Geschäft stetig zunahm. Mittlerweile hat die Emmi Frisch-Service AG die kritische Grösse unterschritten, mit der das Geschäft noch eigenständig und effizient betrieben werden kann.

Emmi hat in den vergangenen Monaten verschiedene Möglichkeiten sorgfältig analysiert, um den Fortbestand dieser Tochtergesellschaft langfristig zu sichern. Nach eingehender Prüfung verschiedener Alternativen hat sich Emmi für eine Veräusserung dieses nicht strategischen Geschäfts mit einem Jahresumsatz von rund CHF 110 Millionen an die Transgourmet-Gruppe entschieden. Mit der Emmi Logistik wird die eigene Belieferungskompetenz von Emmi für grössere Kunden auch in Zukunft aufrecht erhalten.

Emmi freut sich, mit der Transgourmet-Gruppe eine Käuferin ausgewählt zu haben, die über das Know-how verfügt, um das Geschäft der Emmi Frisch-Service AG gut zu integrieren und langfristig erfolgreich weiterzuführen. Mit der Emmi Frisch-Service AG werden auch alle ihre rund 160 Mitarbeitenden transferiert.

Der Vollzug der Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Wettbewerbskommission. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Kontakte Emmi

Medien

Sibylle Umiker, Mediensprecherin, T +41 58 227 50 66, E-Mail: media@emmi.com

Analysten

Esther Gerster, Leiterin Konzernkommunikation & IR, T +41 58 227 50 69, E-Mail: esther.gerster@emmi.c om

Weitere Informationen und Download-Material

Über Emmi

Emmi ist eine bedeutende Milchverarbeiterin der Schweiz. Ihre Wurzeln reichen bis 1907 zurück, als sie von 62 milchbäuerlichen Genossenschaften rund um Luzern gegründet wurde. In den letzten 20 Jahren hat sich Emmi zu einer internationalen, börsenkotierten Unternehmensgruppe entwickelt. Dabei folgt Emmi einer langjährigen, erfolgreichen Strategie, die auf drei Pfeilern basiert: die Stärkung des Heimmarktes Schweiz, Wachstum im Ausland und Kostenmanagement. Ein wichtiges Credo, das Emmi durch die gesamte Unternehmensgeschichte begleitet, ist ein starkes Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mensch, Tier und Umwelt.

In der Schweiz stellt Emmi ein komplettes Sortiment an Milchprodukten für eigene Marken und Eigenmarken von Kunden her, darunter Exportschlager wie Emmi Caffè Latte und Kaltbach. Hinzu kommen je nach Land lokal hergestellte Produkte - meist im Spezialitätenbereich. Neben Kuhmilch wird auch Ziegen- und Schafmilch verarbeitet.

Zur Emmi Gruppe zählen in der Schweiz 25 Produktionsbetriebe. Im Ausland ist das Unternehmen mit Tochtergesellschaften in 14 Ländern präsent; in sieben davon mit Produktionsstätten. Aus der Schweiz heraus exportiert Emmi Produkte in rund 60 Länder. Schwerpunkte der Geschäftsaktivitäten bilden - neben dem Heimmarkt Schweiz - Westeuropa sowie der amerikanische Kontinent. Der Umsatz von 3,4 Milliarden Schweizer Franken - über 10?% davon mit Bio-Produkten - verteilt sich hälftig auf die Schweiz und das Ausland, ebenso die gut 6'000 Mitarbeitenden.

Über Transgourmet

Die Transgourmet Schweiz AG ist mit den Formaten Prodega/Growa/Transgourmet im Schweizer Abhol- und Belieferungsgrosshandel für die Gastronomie, Hotellerie und den Detailhandel tätig. Das Gesamtsortiment umfasst über 25'000 Artikel, die in den 30 Prodega/Growa-Märkten angeboten werden oder über die Belieferung durch Transgourmet zur Verfügung stehen. Die Transgourmet Schweiz AG gehört zur Transgourmet-Gruppe.