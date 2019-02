Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Symrise von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 56,00 auf 73,50 Euro angehoben. Der Gegenwind für die Profitabilität des Duftstoff- und Aromenherstellers löse sich auf, schrieb Analystin Theodora Lee Joseph in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kosten für Rohstoffe gingen zurück und das Umsatzwachstum 2019 dürfte sich beschleunigen./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 22:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000SYM9999

AXC0052 2019-02-01/07:54