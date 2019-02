Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel nach der Ankündigung des neuen Chefs Robert Swan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 42 US-Dollar belassen. Swan sei wohl die "sicherste Wahl" gewesen bei einer vermutlich schwierigen Suche, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Top-Manager stehe für Kontinuität und werde von den Investoren für seinen Fokus auf steigende Umsätze respektiert. Swan werde "das Schiff schon auf Kurs halten"./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 15:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-01-31/22:27

ISIN: US4581401001