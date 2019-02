Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Facebook von 160 auf 170 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Management des Online-Netzwerks wende zu Beginn des Jahres das Blatt, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus richte sich nun vermehrt auf neue Chancen. Im vierten Quartal habe es positives wie negatives gegeben./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 01:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-01-31/23:44

ISIN: US30303M1027