Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 37 auf 36 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Das erste Quartal des Herstellers von Gesundheitstechnik habe wegen einer Mixtur aus schwachen Margen in der Diagnostik und nachlassendem Schwung bei Atellica enttäuscht, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wende des Unternehmens sei eine langjährige Geschichte mit der stetigen Gefahr von Dämpfern./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 13:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 13:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2019-01-31/23:46

ISIN: DE000SHL1006