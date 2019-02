Die Baader Bank hat das Kursziel für Unilever NV nach Zahlen von 52 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie bei der Konkurrenz sei die Umsatzentwicklung im vierten Quartal schwach gewesen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte daraufhin seine Gewinnschätzungen bis 2021. Beim Profitabilitätsziel für das Jahr 2020 bleibe der Konsumgüterkonzern aber auf gutem Wege./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 05:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2019-01-31/23:51

ISIN: NL0000009355