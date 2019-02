Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach einer Kreise-Meldung über das womöglich wieder wackelnde A380-Programm auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Meldung, Emirates wolle jüngste Bestellungen auf den kleineren A350 umschreiben, sage zwar wenig aus, könne aber verhängnisvoll werden, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine potenzielle Einstellung der A380-Produktion wäre wohl nach wie vor keine Überraschung./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 15:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 15:43 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2019-01-31/23:52

ISIN: NL0000235190