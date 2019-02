Der E-Commerce-Gigant Amazon gehörte zu den Technologiewerten, die im vergangenen Jahr während der Korrektur kräftig unter die Räder gerieten. In jüngster Zeit konnte nun eine Gegenbewegung vollzogen werden. Die Frage, ob es sich dabei nur um eine technische Gegenreaktion in einem Abwärtstrend handelt, könnte nun auch durch die neuen Quartalsergebnisse beantwortet worden sein.

Der Internetriese Amazon hat es wieder einmal geschafft. Zum dritten Mal in Folge konnte der Konzern ein Rekordergebnis präsentieren. Dabei profitierte der Internethändler natürlich vor allem vom Weihnachtsgeschäft im zurückliegenden vierten Quartal. Aber auch das Cloud-Geschäft läuft weiterhin blendend.

Unter dem Strich konnte Amazon seine Umsätze im Abschlussquartal 2018 um 20 % auf 72,4 Milliarden Dollar steigern. Daraus entsprang ein Plus von fast 60 % auf 3 Milliarden Dollar beim Nettogewinn. Was insofern besonders bemerkenswert war, da schon der Vorjahreswert durch eine hohe Steuergutschrift positiv beeinflusst worden war. Gleichzeitig konnte Amazon mit diesen Werten die Analystenerwartungen an der Wall Street deutlich schlagen.

Triebkräfte waren vor allem das starke Weihnachtsgeschäft sowie die Cloud-Dienstleistungen, die Amazon über seine Web-Plattform AWS an Firmenkunden verkauft. In diesem Bereich konnte der Konzern die Erlöse um 45 % auf 7,4 Milliarden Dollar steigern. Im E-Commerce-Bereich profitierte Amazon nach eigenen Angaben besonders auch von den Verkaufszahlen der eigenen Sprachassistenz Alexa bzw. der dafür nötigen Hardware. So sei der Mini-Lautsprecher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...