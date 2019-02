Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für LEG Immobilien von 85,50 auf 102,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Analysten passten ihr Kursziel an eine neue Bewertungsmethodik an. Andere Werte im Immobiliensektor böten gleichwohl höhere Renditen, schrieben sie in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 04:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000LEG1110