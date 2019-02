Schwache Wirtschaftsdaten aus Asien könnten am Freitag zunächst für Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt sorgen. In China hatte sich die Stimmung bei kleinen und mittelgroßen, meist privaten Industriebetrieben zum Jahresauftakt weiter eingetrübt.

Der X-Dax als Indikator signalisierte für den deutschen Leitindex Dax rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn einen kleinen Rückgang auf 11 170 Punkte. Das Börsenbarometer kämpft aktuell um seinen kurzfristigen Aufwärtstrend seit Ende Dezember. Mit seinem Vortagestief von 11 051 Punkte war er zeitweise bereits gebrochen, bevor er sich letztlich mit 11 173 Punkte wieder knapp herankämpfen konnte. Der EuroStoxx 50 wird hingegen etwas höher erwartet.

In den Fokus rücken hierzulande zunächst die Geschäftszahlen der Deutschen Bank . Das Finanzhaus schrieb 2018 nach drei Verlustjahren in Folge wie erhofft wieder schwarze Zahlen. Im vierten Quartal stand zwar ein Verlust zu Buche, dennoch traf Deutschlands größtes Kreditinstitut die Erwartungen von Analysten. Im laufenden Jahr sollen die um Konzernumbau und Rechtsfälle bereinigten Kosten etwas stärker als bisher geplant fallen, was die Anleger erfreute: Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zogen die Papiere um rund 2 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Vortag an. Im Zuge dessen zeigten sich auch die Anteilscheine der Commerzbank erholt.

Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS kämpft weiter mit einem massiven Kapitalabzug. Die Abflüsse übertrafen die Befürchtungen des Marktes deutlich.

Zudem dürften auch Analystenkommentare die Kurse bewegen. So äußerte sich die Großbank UBS skeptisch zum Nordamerika-Geschäft des Sportartikelherstellers Adidas und strich die Kaufempfehlung für die Papiere. Auf Tradegate büßten die Aktien 2,5 Prozent ein.

Schließlich sind auch Immobilienaktien zum Wochenschluss einen Blick wert. Gut drei Jahre nach der gescheiterten Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen warf jetzt Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia sein Aktienpaket auf den Markt. Beim Verkauf der Deutsche-Wohnen-Aktien machte Vonovia einen dicken Millionen-Gewinn. Zu Vonovia gab es zudem eine positive Analystenstudie der Schweizer Bank Credit Suisse. Die Vonovia-Anteilsscheine gewannen auf Tradegate rund 1,5 Prozent, während die Deutsche-Wohnen-Papiere um fast 4 Prozent absackten./la/mis

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

AXC0058 2019-02-01/08:19