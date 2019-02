The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A23S79 ZENITH ENER. 18-21 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0419040735 WALLISER KTB 19/27 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2G8UZ4 ABO WIND WA18/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2LQLH9 RANFT INVEST IS.18/30 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2RUR57 TRENT PETROLEUM FIN.18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AGB5 DZ BANK CLN E.9601 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QK5 DZ BANK IS.C173 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QL3 DZ BANK IS.C174 19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QN9 DZ BANK IS.C175 19/29 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JS80 DEKA IHS MTN S 7642 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0SSJ7 DEKA STUFENZINS ANL 19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0SSK5 DEKA STUFENZINS ANL 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3X20 LB.HESS.THR.CA.TIL.02A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3X38 LB.HESS.THR.CA.TIL.02B/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3X46 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4V13 LB.HESS.-THR. IHS 19/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB3553 UC-HVB CRLNFI 22 SOBA BD00 BON USD N

CA XFRA DE000LB127M1 LBBW STUFENZINS 19/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SHFM659 SCHLW-H.SCHATZ.19/27 A1 BD00 BON EUR N

CA XFRA DK0009923807 DENMARK 19/29 BD00 BON DKK N

CA XFRA US893647AZ06 TRANSDIGM 16/25 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1946873897 NRW.BANK 19/21 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1947578321 NED.WATERSCH 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1947639305 LDKRBK.BAD.W.MTN 19/22DL BD01 BON USD N