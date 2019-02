FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SYBS XFRA IE00B4694Z11 SPDR B.B.LS C.B.U.ETF 0.879 EUR

SYBG XFRA IE00B3W74078 SPDR BL.BA.UK GILT UETF 0.410 EUR

SYBL XFRA IE00B6YX5L24 SPDR BL.BA.15+Y.GILT UETF 0.569 EUR

SYB5 XFRA IE00B6YX5K17 SPDR B.B.1-5Y.GILT UETF 0.159 EUR

49M XFRA US8226341019 SHELL MIDSTR.PARTN.LP UTS 0.348 EUR

SYBE XFRA IE00B7LFXY77 SPDR ICE BOFAML EM CO.BD 1.654 EUR

D6L XFRA US24664T1034 DELEK LOGISTICS P.LP UTS 0.705 EUR

68V XFRA US05722G1004 BAKER HUGHES A GE A 0.157 EUR

SYBK XFRA IE00B99FL386 SPDR B.B.0-5Y.US HYB UETF 1.060 EUR

7MGC XFRA SG2F55990442 MAPLETREE N.ASIA COMM.T. 0.012 EUR

ZPRA XFRA IE00B9KNR336 SPDR S+P P.AS.DIV.ARI.ETF 0.490 EUR

ZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.194 EUR

PE9 XFRA DK0060700516 PER AARSLEFF HLD NA B DK2 0.670 EUR

ZPR5 XFRA IE00BP46NG52 SP.I.BOFAML0-5Y.EM DL G.B 0.409 EUR

SYBQ XFRA IE00BCBJF711 SPDR B.B.0-5Y.LS C.B.UETF 0.328 EUR

PVDA XFRA US85917A1007 STERLING BANCORP DL-,01 0.061 EUR

SYBZ XFRA IE00B43QJJ40 SPDR BL.BA.GL.AG.BD U.ETF 0.199 EUR

5HM XFRA US4281041032 HESS MIDSTREAM PTNS 0.322 EUR

SYBN XFRA IE00BZ0G8860 SPDR B.B.10+Y.US C.B.UETF 0.557 EUR

SYBY XFRA IE00BZ0G8977 SPDR BLOOM.BAR.US T.U.ETF 0.087 EUR

SPPI XFRA IE00BYSZ5W11 SPDR B.B.3-7Y.E.C.B.U.ETF 0.111 EUR

SPPX XFRA IE00BYSZ5V04 SPDR B.B.10+Y.US.T.B.UETF 0.326 EUR

SPP3 XFRA IE00BYSZ5R67 SPDR B.B.3-5Y.US.T.B.UETF 0.273 EUR

SPP5 XFRA IE00BYSZ5S74 SPDR B.B.5-7Y.US T.B.UETF 0.268 EUR

SPP7 XFRA IE00BYSZ5T81 SPDR BB.7-10Y.US.T.B.UETF 0.302 EUR

SYBR XFRA IE00BYV12Y75 SPDR B.B.3-10Y.USCB.UETF 0.414 EUR

SYBV XFRA IE00BYSZ6062 SPDR B.B.10+Y.E.G.B.U.ETF 0.214 EUR

SYB1 XFRA IE00B3VY0M37 SPDR B.B.US.CORP.BD U.ETF 0.457 EUR

SYB6 XFRA IE00BYSZ5Y35 SPDR B.B.5-7Y.E.G.B.U.ETF 0.067 EUR

SYB7 XFRA IE00BYSZ5Z42 SPDR B.B.7-10Y.E.G.B.UETF 0.107 EUR

XFRA XS1807511909 AG F.UMSATZF. 18/19FLRMTN

SPFE XFRA IE00BF1QPL78 SPDR BL.BA.GL.AG.BD EOHUE 0.236 EUR