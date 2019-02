FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SPYV XFRA IE00B6YX5B26 SPDR S+P EM.MKTS DIVI.ETF 0.169 EUR

SYBU XFRA IE00B459R192 SPDR BL.BA.US AG.BD U.ETF 1.193 EUR

SYBT XFRA IE00B44CND37 SPDR B.B.US TREAS.BD UETF 0.962 EUR

SYBA XFRA IE00B41RYL63 SPDR BL.BA.EO AG.BD U.ETF 0.180 EUR

SYBC XFRA IE00B3T9LM79 SPDR BL.BA.EO CO.BD U.ETF 0.277 EUR

SYBB XFRA IE00B3S5XW04 SPDR BL.BA.EO GO.BD U.ETF 0.186 EUR

SYBM XFRA IE00B4613386 SPDR B.B.EM.LOC.BD UETF 1.367 EUR

HJ3J XFRA DE0009766915 KONZEPT PRIVAT 0.460 EUR

WB1 XFRA US9570901036 WESTAMERICA BANCORP. 0.348 EUR

SSF XFRA US81725T1007 SENSIENT TEC DL-,10 0.313 EUR

PGV XFRA US7433151039 PROGRESSIVE CORP. DL 1 2.188 EUR

PQM XFRA US7163821066 PETMED EXPRES.INC DL-,001 0.235 EUR

NFS XFRA US6558441084 NORFOLK STHN CORP. DL 1 0.749 EUR

NVK XFRA US6294452064 NVE CORP. NEW DL-,01 0.871 EUR

MR4 XFRA US5895841014 MERIDIAN BIO 0.109 EUR

MW1A XFRA US5771281012 MATTHEWS INTL CORP.A DL 1 0.174 EUR

LS2 XFRA US50216C1080 LSI INDUSTRIES INC. 0.044 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EUR

HHN XFRA US4357631070 HOLLY ENERGY PART. L.P. 0.581 EUR

EW2 XFRA US27579R1041 EAST WEST BANCORP DL-,001 0.200 EUR

D4P XFRA US23311P1003 DCP MIDSTREAM L.P. UTS 0.679 EUR

TRVC XFRA US1729674242 CITIGROUP INC. DL -,01 0.392 EUR

34J XFRA US09625U1097 BLUEKNIGHT ENGY PTRS L.P. 0.070 EUR

A6C XFRA SG1Z70955880 CACHE LOGISTICS TRUST 0.009 EUR

9MF XFRA CA55378N1078 MTY FOOD GROUP INC. 0.109 EUR

HQF XFRA BMG313751015 EMPEROR CAPITAL GRP HD-01 0.001 EUR

0R3 XFRA US49435R1023 KIMBELL RTY PARTNERS L.P. 0.348 EUR

SFE XFRA US87165B1035 SYNCHRONY FIN. DL-,001 0.183 EUR

SYBJ XFRA IE00B6YX5M31 SPDR BL.BA.EO H.Y.B.U.ETF 0.857 EUR

SYBI XFRA IE00B7MXFZ59 SPDR B.B.EM I.L.L.B.UETF 2.229 EUR

SYBD XFRA IE00BC7GZW19 SPDR B.B.0-3Y.E.C.B.UETF 0.023 EUR

SYBF XFRA IE00BC7GZX26 SPDR B.B.0-3Y.US C.B.UETF 0.493 EUR

SYBW XFRA IE00BC7GZJ81 SPDR B.B.1-3Y.US T.B.UETF 0.423 EUR

0N5 XFRA US65506L1052 NOBLE MIDSTREAM PARTNERS 0.510 EUR

P6SG XFRA US71922G2093 PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS 0.313 EUR