FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.02.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.02.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB5KC9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/18 0.001 %

XFRA DE000HLB2EZ0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/16 0.001 %

XFRA DE000HSH6JM5 HSH NORDBANK MZC 2 17/20 0.000 %

DI7J XFRA DE0008471921 ALLIANZ FL.RENTENFDS A(EO 1.272 EUR

DJFE XFRA DE0008471913 ALLIANZ MOBIL-FONDS A EUR 0.852 EUR

DZ7U XFRA DE0008471400 ALLIANZ RENTENFONDS A EUR 0.897 EUR

ANP XFRA US0375981091 APOGEE ENTERPRISES DL-333 0.152 EUR

9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.192 EUR

AMT XFRA US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG DL-,01 0.261 EUR

PKE XFRA US7004162092 PARK ELEKTROCHEM. DL-,10 3.700 EUR

MWZ XFRA US59156R1086 METLIFE INC. DL-,01 0.366 EUR

IDJ XFRA US4511071064 IDACORP INC. 0.548 EUR

HXL XFRA US4282911084 HEXCEL CORP. DL-,01 0.131 EUR

XTY XFRA US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 0.174 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.004 EUR

T6W XFRA TH0902010014 THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 0.007 EUR

3P51 XFRA SG1V52937132 PARKWAY LIFE REAL ESTATE 0.021 EUR

VBK XFRA DE000A0JL9W6 VERBIO VER.BIOENERGIE ON 0.200 EUR

TKA XFRA DE0007500001 THYSSENKRUPP AG O.N. 0.150 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.005 EUR

7CP XFRA MHY110821078 CAPITAL PRODUCT PART. UTS 0.039 EUR

15W XFRA US9604171036 WESTLAKE CHE.PARTNERS UTS 0.377 EUR

CM4 XFRA US12654A1016 CNX MIDSTREAM PART. UTS 0.314 EUR

M0X XFRA US55336V1008 MPLX L.P. UTS 0.564 EUR

5BS XFRA US8644821048 SUBURBAN PROPANE PART.UTS 0.522 EUR

60L XFRA US52471Y1064 LEGACYTEXAS FINL GRP 0.218 EUR

Q9PA XFRA XS0273230572 DEXIA FUND.LU. 06/UND.FLR 0.000 %

XFRA DE000HSH5XQ9 HSH NORDBANK MZC 3 16/20 0.000 %

TS5 XFRA US03350F1066 ANDEAVOR LOGISTICS UTS 0.897 EUR