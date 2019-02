IRW-PRESS: Sovereign Metals Limited: Sovereign Metals Limited: Stark nachgefragte Platzierung zur Aufnahme von A$4,3 Mio.

Stark nachgefragte Platzierung zur Aufnahme von A$4,3 Mio.

Sovereign Metals Limited (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass es erfolgreich ein Bookbuilding-Verfahren abgeschlossen und Zusagen von Investoren in Australien und im Ausland zur Zeichnung von 66.700.000 neuen Stammaktien des Unternehmens erhalten hat, um einen Bruttoerlös von A$4,3 Mio. zu erzielen (Platzierung).

Zusätzlich zu der Platzierung beabsichtigt die Gesellschaft, weitere bis zu A$1 Mio. über einem Aktienkaufprogramm (SPP) auszugeben, der es berechtigten Aktionären ermöglicht, jeweils bis zu A$14.950 zu investieren.

Der Erlös aus der Platzierung wird verwendet, um die Entwicklung des Malingunde Flake Graphite-Projekts in Malawi zu beschleunigen, einschließlich weiterer technischer Arbeiten, der endgültigen Machbarkeitsstudie und zusätzlicher metallurgischer und Explorationsarbeiten für das kürzlich identifizierte Rutil-Potenzial.

Die Direktoren der Gesellschaft beabsichtigen, insgesamt 7 Millionen Aktien der Platzierung zu zeichnen, darunter 5.000.000 Aktien durch den Vorsitzenden des Unternehmens, Mr Ian Middlemas, 400.000 Aktien durch den Geschäftsführer, Dr. Julian Stephens, und 1.600.000 Aktien durch den nicht geschäftsführenden Direktor, Mr Mark Pearce, vorbehaltlich der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre.

Der Ausgabepreis für die Platzierungen und SPP von A$0,065 entspricht einem Rabatt von 11% auf den 30-tägigen ASX VWAP und 17% auf den 5-tägigen ASX VWAP.

Der Geschäftsführer von Sovereign, Julian Stephens, erklärte: Wir freuen uns über die starke Unterstützung, die wir für diese Platzierung von ausländischen und inländischen Investoren erhalten haben. Es spiegelt die Qualität des Malingunde Flake Graphite-Projekts und das sich abzeichnende bedeutende Rutil-Potenzial wider, das kürzlich identifiziert wurde. Die Mittel werden es Sovereign ermöglichen, die Graphit-DFS zu beschleunigen und das Rutil-Potenzial voranzutreiben.

ANFRAGEN---Dr Julian Stephens - Geschäftsführer

+61 8 9322 6322--Sam Cordin - Business Development Manager

Details zum Aktienkaufplan

Das Unternehmen beabsichtigt, einen SPP (Aktienkaufprogramm) durchzuführen, um es berechtigten Aktionären zu ermöglichen, einen Betrag von bis zu A$14.950 pro Aktionär zu einem Preis von A$0,065 pro Aktie zu zeichnen, was einem Rabatt von 17% auf den fünftägigen ASX VWAP entspricht. Der SPP wird bis zu A$1 Mio. einbringen und ist nicht gezeichnet. Für den SPP ist keine Zustimmung der Aktionäre erforderlich. Weitere Einzelheiten des SPP werden im ASX veröffentlicht, einschließlich einer SPP-Angebotsunterlage (Offer Document), die die Zulassungsvoraussetzungen der Aktionäre enthält. Das Offer Document wird zu gegebener Zeit an die berechtigten Aktionäre verteilt.

Incentive-Optionen

Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre erhält der Geschäftsführer, Dr. Julian Stephens (oder eine von ihm nominierte Person), auch die folgenden Incentive-Optionen:

- 2.000.000 Incentive-Optionen, die am oder vor dem 30. Juni 2021 zu je $0,10 ausgeübt werden können; und

- 2.000.000 Incentive-Optionen, die am oder vor dem 30. Juni 2022 zu je $0,14 ausgeübt werden können.

Darüber hinaus wird das Unternehmen auch die folgenden Incentive-Optionen an wichtige Berater und Mitarbeiter ausgeben:

- 3.750.000 Incentive-Optionen, die am oder vor dem 30. Juni 2021 zu je $0,10 ausgeübt werden können; und

- 3.750.000 Incentive-Optionen, die am oder vor dem 30. Juni 2022 zu je $0,14 ausgeübt werden können.

Informationen, die gemäß ASX Listing Rule 3.10.5A erforderlich sind:

a) Die Verwässerung für Altaktionäre infolge der Platzierungsemission nach Listing Rule 7.1A beträgt 8,2%, die Verwässerung für Altaktionäre infolge der Platzierungsemission nach Listing Rule 7.1 9,5% und die Gesamtverwässerung für Altaktionäre 17,7%. Details zur Beteiligung bestehender und neuer Wertpapierinhaber können noch nicht festgelegt werden und werden nach Fertigstellung mitgeteilt;

b) Sovereign wird 27.669.607 Platzierungsaktien gemäß Listing Rule 7.1A ausgeben, da eine Platzierung als ein effizienterer Mechanismus zur Mittelbeschaffung angesehen wurde. Die Platzierung hat das Unternehmen nicht mit zusätzlichen Kosten, einem langwierigen Prozess und Marktvolatilität belastet, die bei einer anteiligen Emission oder einer anderen Art von Emission, an der bestehende Inhaber gewöhnlicher Wertpapiere teilnahmeberechtigt gewesen wären, möglicherweise aufgetreten wären;

c) Es bestehen keine versicherungstechnischen Vereinbarungen für die Platzierung gemäß Regel 7.1A; und

d) An berechtigte Broker kann im Zusammenhang mit der Platzierung nach Rule 7.1A eine Gebühr von bis zu 5,0% gezahlt werden.

