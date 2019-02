Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel zum Start um 0,08 Prozent auf 165,63 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas höher mit 0,15 Prozent. In der Eurozone stiegen die Renditen generell etwas an.

Vor dem Wochenende rücken an den Märkten amerikanische Konjunkturdaten in den Mittelpunkt. Zum einen wird die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht veröffentlichen. Zum anderen gibt das Institut ISM seinen stark beachteten Einkaufsmanagerindex bekannt. Der Indikator weist einen hohen Gleichlauf mit der wirtschaftlichen Aktivität auf. Gerade vor dem erst kürzlich beschlossenen vorsichtigeren Kurs der US-Notenbank dürften die Zahlen auf hohes Interesse stoßen./bgf/jha/

AXC0066 2019-02-01/08:42