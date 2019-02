Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 240 auf 210 Euro gesenkt. Ein wichtiger Grund für eine Kauf-Bewertung sei die Marktposition von Adidas in Nordamerika gewesen, schrieb Analyst Fred Speirs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wird sich seiner Meinung nach schwächer entwickeln als zuletzt von ihm erwartet. Zudem steige der Wettbewerbsdruck durch Nike. Er habe seine Prognosen reduziert und entsprechend auch das Kursziel gesenkt. Bei Adidas bewertet er nun Chancen und Risiken als ausgeglichen./stk/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 21:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-02-01/08:43

ISIN: DE000A1EWWW0