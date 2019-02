Über die Herabstufung der Adidas-Aktie durch Morgan Stanley vor exakt einer Woche kann hierzu die letzte charttechnische Besprechung dieses Wertpapiers unter dem Link Adidas: "Adidas: 200 EUR müssen jetzt halten!" eingesehen werden. Seitdem hat sich das Charttbild wieder erfreulich entwickelt, Adidas konnte im gestrigen Handel nahezu wieder an seine Januarhochs anknüpfen. Ein Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend sowie ein damit einhergehendes Kaufsignal wurden bereits abgearbeitet, die Chance auf eine direkte Rallyefortsetzung an die Jahreshochs aus 2018 steht derzeit sehr gut. Noch nicht investierte Anleger erhalten an aktuelle Stelle vermutlich die letztmalige Chance, an einer dynamischen Aufwärtsbewegung zu partizipieren.

Börsenampel steht auf grün

Bereits investierte Anleger können ihre Long-Position halten, sogar ein Ausbau

