Frankfurt (www.fondscheck.de) - Rohstoffe setzten auch im Dezember ihre Talfahrt fort, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniCommodities (ISIN LU0249045476/ WKN A0JJ57).Gemessen am MS RADAR Index ex Agrar habe der Gesamtmarkt 1,5 Prozent an Wert verloren. Große Einbußen habe abermals der Energiesektor hinnehmen müssen, der über sieben Prozent an Wert verloren habe. Die Konjunktursorgen hätten weltweit derart schwer gewogen, dass auch Zweifel an der Öl-Nachfrage aufgekommen seien. Da hätten auch nicht die Förderkürzungen der OPEC geholfen. Zusammen mit weiteren Förderländern reduziere das Ölkartell die tägliche Produktion ab Januar für die Dauer von sechs Monaten um 1,5 Millionen Barrel. Damit sollten die aktuellen Überkapazitäten abgebaut werden. Kurz vor Weihnachten habe ein Fass der Sorte Brent noch lediglich 50 US-Dollar gekostet. Zum Vergleich: Anfang Oktober seien es noch mehr als 85 US-Dollar gewesen. Allein im Dezember habe Brent somit einen Rückgang von rund zwölf Prozent hinnehmen müssen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...