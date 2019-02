DAX-Analyse am Morgen: Blue Chips tun sich schwer

Der "neue Schwung nach dem US-Zinsentscheid" war gestern zwar zunächst vorhanden und führte immerhin auf das Tageshoch bei 11.311 Zählern, hielt aber nicht lange vor, nach dem Mittag brachen die Kurse wieder in sich zusammen und sackten auf das Tief bei 11.051 und damit punktgenau auf das alte Oktober-Tief aus dem vergangenen Herbst zurück. Die positiven Impulse aus Übersee konnte der DAX also nicht nutzen, selbst wenn das Minus am Ende auf 0,08% eingedämmt wurde. Aus charttechnischer Sicht bleiben damit einige Fragen offen:

Den vollständigen Artikel lesen ...