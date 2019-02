Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Industrieaktivität schwach wie seit 2016 nicht mehr

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Januar verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 48,3 (Dezember: 49,7) Punkte. Das ist der niedrigste Stand seit Februar 2016. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Merkel will Bericht der Kohlekommission "sorgsam prüfen"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die gesellschaftliche Bedeutung der jüngsten Einigung zum Kohleausstieg betont und eine sorgfältige Prüfung angekündigt. "Uns allen ist klar, dass wir hier vor einer riesigen, großen Aufgabe stehen", erklärte die Kanzlerin bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit den Länderchefs in Berlin.

Merkel: Ziel ist, geregelten Brexit hinzubekommen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich nach einem Gespräch mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer erneut zum Ziel eines geregelten Brexit bekannt, aber auch Vorbereitungen mit den Ländern für den Fall eines ungeordneten Brexit angekündigt.

Bund und Länder vereinbaren Rechtssstaatspakt

Nach längerem Ringen haben sich der Bund und die Länder auf einen "Pakt für den Rechtsstaat" geeinigt. Dieser sieht die Schaffung von Tausenden Stellen bei Justiz und Polizei vor. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gab die Einigung bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit den Länderchefs im Kanzleramt bekannt.

Deutschland bevorzugt wohl bei Kampfjetauftrag Boeing F/A-18-Jets

Deutschland erwägt nach Aussage von Regierungsvertretern, ihre alternde Tornado-Flotte der Luftwaffe wohl durch Boeing-Kampfjets des Typs F/A-18 zu ersetzen. Für den Boeing-Wettbewerber Lockheed Martin wäre dies ein überraschender Rückschlag, denn der Konzern baut mit dem Tarnkappenbomber F-35 ein noch weiter entwickeltes Flugzeug. Aber Regierungsbeamte argumentieren, dass die F/A-18 kostengünstiger sei.

Trump: "Enorme Fortschritte" in Handelsgesprächen mit China

US-Präsident Donald Trump hat von "enormen Fortschritten" in den Handelsgesprächen mit China berichtet. Im Detail äußerte er sich zum Stand der Verhandlungen am Donnerstag allerdings nicht. Trump empfing den chinesischen Chefunterhändler und Vize-Regierungschef Liu He im Oval Office. Die chinesische Delegation verhandelte seit Mittwoch mit der US-Regierung in Washington.

USA rufen Europäer zu Anerkennung Guaidós auf

Die USA haben an die EU-Staaten appelliert, den selbsternannten venezolanischen Übergangspräsidenten Juan Guaidó anzuerkennen. "Wir ermutigen sicherlich alle Regierungen in Europa, das Volk von Venezuela und die Übergangsregierung in Venezuela zu unterstützen, indem sie Guaidó als Übergangspräsidenten anerkennen", sagte die für Lateinamerika zuständige US-Diplomatin Kimberly Breier.

Trump sieht sich mit Geheimdiensten nach Kritik auf einer Linie

Nach scharfer Kritik an den US-Geheimdiensten hat Präsident Donald Trump wieder versöhnliche Töne angeschlagen und sieht sich auf einer Linie mit den Sicherheitsbehörden. Trump schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, er habe ein "großartiges Treffen" mit den Geheimdienstspitzen im Weißen Haus gehabt. "Wir sind uns beim Iran, dem IS, Nordkorea etc. sehr einig."

Facebook stoppt mutmaßlich iranische Manipulationskampagne auf seinen Seiten

Facebook hat nach eigenen Angaben eine großangelegte Manipulationskampagne auf seinen Seiten unterbunden, die mutmaßlich aus dem Iran gesteuert worden war. Insgesamt 783 Seiten, Gruppen und Konten seien entfernt worden, wo unter falschen Identitäten offizielle iranische Positionen verbreitet worden seien, teilte der US-Internetkonzern mit.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Arbeitslosenquote Dez 2,4% (PROG: 2,5%)

Japan/Kfz-Absatz Jan +2,3% gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Jan +0,8% (PROG: +1,3%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Jan -0,1% (PROG: +0,4%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Jan +1,2% gg Vorjahr, +0,2% gg Vormonat

Indonesien Verbraucherpreise Jan +0,32% gg Vm (PROG: +0,51%)

Indonesien Verbraucherpreise Jan +2,82% gg Vj (PROG: +3,00%)

Indonesien Kernverbraucherpreise Jan +3,6% gg Vorjahr (Dez: +3,07%)

Thailand Verbraucherpreise Jan +0,27% gg Vorjahr (PROG +0,3%)

