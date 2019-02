Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Das Management der Bank habe an den verstellbaren Schrauben erfolgreich gedreht, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung und verwies auf Besserungen in puncto Kosten, Eigenkapital und Rechtsrisiken. Das Geschäft mit Aktien, Devisen und festverzinslichen Wertpapieren, das von den jeweiligen Marktentwicklungen abhängig sei, bleibe aber ein Problem./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 07:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-02-01/09:44

ISIN: DE0005140008