FRANKFURT (Dow Jones)--Metro ist weiter auf der Suche nach strategischen Partnern in China, um das Wachstum dort zu beschleunigen. Der Düsseldorfer Handelskonzern hat aber keine Pläne, sich aus dem wichtigen Wachstumsmarkt zurückzuziehen. Die Suche nach Kooperationspartnern habe bereits im Juni 2018 begonnen, sei aber noch in einem frühen Stadium, sagte ein Metro-Sprecher.

"Um den nächsten Schritt in einem sehr schnelllebigen Markt zu gehen, prüft Metro nun neue strategische Partnerschaften und Kooperationen für das chinesisches Geschäft. Wir wollen das Geschäft weiter ausbauen und beschleunigen", teilte die Metro AG mit. Das MDAX-Unternehmen wende sich an Partner, von denen man überzeugt sei, "dass sie unsere bestehenden Fähigkeiten als Großhändler erweitern oder ergänzen können".

Der Prozess sei in einer frühen Phase. Sobald man den Kreis "ernsthaft interessierter Partner" identifiziert habe, werde man Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnen und Gespräche über Umfang und Art der Kooperation aufnehmen. Zu Namen und einem Zeitplan wollte sich der Metro-Sprecher nicht äußern.

Metros Geschäft in China ist nach Auskunft des Unternehmens profitabel und wächst seit Jahren. Aktuell betreibt Metro in China 94 Stores, vier mehr als ein Jahr zuvor. Im abgelaufenen Geschäftsjahr per Ende September trug China 2,67 Milliarden Euro zum Umsatz der Gruppe bei, etwa 9 Prozent.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, dass Metro erwägt, eine Mehrheit des Chinageschäfts an einen lokalen Bieter zu verkaufen. Der Verkaufsprozess solle nach dem chinesischen Neujahr im Februar oder März starten. Er könnte auch Metros Immobilien in China betreffen.

Der Metro-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren.

Metro ist auch im Begriff, die Real-Hypermärkte zu verkaufen. Dies soll in der ersten Jahreshälfte geschehen. Metro will sich in Zukunft ganz auf das Großhandelsgeschäft konzentrieren.

