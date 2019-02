Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserwartungen in den USA sind rückläufig, was mit der veränderten Guidance der US-Notenbank zu erklären ist, so die Analysten der Helaba.Nach Ansicht der FED sei das derzeitige Leitzinsniveau als "nahe neutral" anzusehen, von graduellen Erhöhungen werde nicht mehr gesprochen. Sei der Zinserhöhungszyklus beendet? Klar sei, dass die FED auf Zeit spiele und geldpolitische Entscheidungen von Konjunkturdaten abhängig mache. Heute stünden mit dem Arbeitsmarktbericht und dem ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes die wohl wichtigsten Monatsindikatoren für die US-Wirtschaft zur Veröffentlichung an. Rezessionssignale würden von ihnen nicht ausgehen. Im Gegenteil: Zwar habe der ISM-Index zuletzt stärker nachgegeben, im Januar dürfte es aber zu einer Stabilisierung gekommen sein. Darauf würden regionale Stimmungsindices schließen. ...

