Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 22,00 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Wegen des erwarteten schwächeren Wachstums in diesem Jahr und erhöhten Rezessionsgefahren im Jahr 2020 habe er seine Schätzungen für Unternehmen aus dem europäischen im Medien- und Internetsektor gestutzt, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. ProSiebenSat.1 dürften sich wegen der hohen Verschuldung des Senders unterdurchschnittlich entwickeln./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 04:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-02-01/10:18

ISIN: DE000PSM7770