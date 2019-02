Wien (www.aktiencheck.de) - Der Datenkalender ist heute gespickt mit Hochkarätern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. In der Eurozone stünden neben den endgültigen Ergebnissen der PMI für das Verarbeitende Gewerbe die Schnellschätzung der Inflationsrate im Vordergrund. Die vorliegenden Indikationen würden auf einen Rückgang der Konjunkturumfragen in Spanien und Italien schließen lassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...