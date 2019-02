Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando vor Zahlen von 36 auf 34 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Seinen Schätzungen nach wird Zalando für das Jahr 2018 ein Umsatzwachstum von 20 Prozent vorlegen, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde wohl bei 158 Millionen Euro rauskommen, was am unteren Ende der Prognosespanne liege./stk/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 23:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-02-01/10:29

ISIN: DE000ZAL1111