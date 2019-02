Die britische Investmentbank HSBC hat Siemens Gamesa (SGRE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14,30 auf 15,20 Euro angehoben. SGRE sei stark auf Offshore-Windparks ausgerichtet, deren Margen höher seien, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Offshore-Leistungen dürften 2019 deutlich zunehmen und die Sicht über die nächsten drei Jahre sei hier hoch. Zudem nähmen die Risiken mit Blick auf Windkraftanlagen im Binnenland aufgrund stabiler Preise bei den Aufträgen ab./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-02-01/10:37

ISIN: ES0143416115