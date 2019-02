Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 2250 auf 2300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Internetkonzern und Online-Händler habe durchwachsene Resultate für das vierte Quartal präsentiert, die weitere Fragen bezüglich des Umsatzwachstums aufwürfen, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ungeachtet des vorerst langsameren Wachstums und steigender Investitionen änderten die jüngsten Trends an seiner Investment-These für Amazon aber nichts. Die Bewertung basiere nun auf seinen Schätzungen für 2020 und sei weiterhin überzeugend, weshalb er beim Kaufvotum bleibe./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 04:54 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-02-01/10:41

ISIN: US0231351067