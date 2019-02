IRW-PRESS: Tethyan Resources PLC: Tethyan schließt nicht vermittelte Privatplatzierung über 3,3 Mio. CAD mit Augusta Group ab und ernennt neuen CEO und Directors

Tethyan schließt nicht vermittelte Privatplatzierung über 3,3 Mio. CAD mit Augusta Group ab und ernennt neuen CEO und Directors

Diese Pressemitteilung darf nur in Kanada verbreitet werden und ist nicht für US-amerikanische Nachrichtendienste oder für die Verbreitung in den USA geeignet.

31. Januar 2019 - Jersey, UK - Tethyan Resources plc (TSXV: TETH) (Tethyan oder das Unternehmen) hat heute den Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt gegeben, die zuvor am 20. Dezember 2018 angekündigt worden war. Dies führte zur Ausgabe von 16.580.000 Einheiten zu einem Preis von 0,20 CAD pro Einheit und einem Gesamtbruttoerlös von 3.316.000 CAD. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Aktienkauf-Warrant des Unternehmens. Jeder Warrant kann zu einem Ausübungspreis von 0,25 CAD pro Aktie innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach dem Abschlusstag der Privatplatzierung in eine Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden. Als Teil der Privatplatzierung hat Augusta Investments Inc. (Augusta), ein Privatunternehmen im wirtschaftlichen Besitz von Richard Warke, 11.500.000 Einheiten gezeichnet, was rund 16% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Tethyan nach dem Abschluss entspricht. Gemäß den Bestimmungen eines Investorenvertrags zwischen Augusta und dem Unternehmen wurden Augusta bestimmte Rechte gewährt, darunter Verwässerungsschutzrechte, die es ihm ermöglichen, seine Kapitalbeteiligung an Tethyan zu behalten. Alle im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer bis 31. Mai 2019.

Mit Abschluss der Privatplatzierung gehört Tethyan zur Augusta Group of Companies ("Augusta Group), einem Konglomerat aus börsennotierten und privaten Unternehmen unter der Führung von Richard Warke, der Executive Chairman des Board of Directors (Board) von Tethyan und größter Anteilseigner des Unternehmens sein wird. Herr Warke ist ein kanadischer Geschäftsführer mit Sitz in Vancouver und mehr als 35 Jahren Erfahrung im internationalen Rohstoffsektor. Herr Warke hat zahlreiche erfolgreiche Explorations- und Erschließungsunternehmen gegründet und geführt, darunter Ventana Gold Corporation, das 2011 für rund 1,6 Mrd. CAD verkauft wurde, sowie Augusta Resource Corporation, das 2014 für rund 670 Mio. CAD verkauft wurde. Als Gründer und Executive Chairman von Arizona Mining Inc. betreute Herr Warke das Wachstum des Zink-Blei-Silber-Projekts Hermosa-Taylor in Arizona vor dem Verkauf des Unternehmens 2018 für rund 2,1 Mrd. CAD.

Richard Warke, Executive Chairman des Board of Directors und Chairman der Augusta Group, sagte: Wir freuen uns, Tethyan in unsere Reihen aufzunehmen und unser Wissen und unsere Kenntnisse zu kombinieren, um eine starke Wachstumsplattform aufzubauen, wobei wir mit dem äußerst aussichtsreichen und unterexplorierten westlichen Tethyan-Mineralgürtel in Osteuropa beginnen werden.

Die Nettoerlöse aus der Privatplatzierung werden für die Finanzierung von Tethyans geplanter Förderung des Kupfer-Gold-Projekts Rudnica und des Zink-Blei-Silber-Projekts Kizevak, die fünf Kilometer voneinander entfernt in Serbien liegen, verwendet. Die Ergebnisse der Bohrprogramme von Ende 2018 auf beiden Projektgebieten sollen in Kürze veröffentlicht werden. Das Unternehmen möchte bis Sommer 2019 Bohrungen von insgesamt mehr als 4.000 Metern niederbringen, den Großteil davon auf Rudnica. Außerdem wird Tethyan sein laufendes Programm aus regionaler Exploration und Projektbewertung erheblich ausweiten, um hochwertige Explorations-Assets für sein solides Portfolio zu identifizieren.

Tethyan gibt außerdem erfreut bekannt, dass Herr Donald Taylor zum nicht exekutiven Director und Herr Jerrold Annett zum Chief Executive Officer sowie exekutivem Director des Unternehmens benannt wurden.

Herr Taylor verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Rohstoffexploration, darunter Edel- und Basismetalle auf fünf Kontinenten, und hat Projekte von der Exploration bis zur Minenerschließung begleitet. Für seine Entdeckung im Jahr 2014 der Blei-Zink-Silber-Lagerstätte Taylor hat er den Thayer Lindsley Award 2018 der Prospectors and Developers Association of Canada erhalten. Herr Taylor hat intensiv für große und Small-Cap-Unternehmen, einschließlich Arizona Mining, BHP Minerals, Bear Creek Mining, American Copper and Nickel, Doe Run Resources sowie Westmont Mining Company, gearbeitet.

Herr Annett kam 2017 als Senior Vice President, Corporate Development, sowohl für Arizona Mining Inc. als auch Titan Mining Corporation zur Augusta Group. Er verfügt über mehr als 11 Jahre Erfahrung bei Teck Resources und Falconbridge sowie 10 Jahre im Bereich der Kapitalmärkte, zuletzt bei Scotiabank, wo er Head of Mining Institutional Equity Sales war und weltweit Beziehungen zu Investoren und Führungskräften in der Bergbaubranche pflegte. Er wird Titan Mining weiterhin als Berater unterstützen.

Jerrold Annett, Chief Executive Officer, sagte: Augustas Interesse an Tethyan zeigt die Begeisterung, hochgradige Ziele in unterstützenden Rechtssystemen wie Serbien zu explorieren. Als ersten Schritt werden wir schnell auf den beeindruckenden Bohrergebnissen, die für unsere zwei Vorzeigeprojekte veröffentlicht wurden, aufbauen.

Fabian Baker wird weiterhin bei Tethyan als President und Chief Operating Officer tätig sein. Damit die neuen Directors benannt werden konnten, sind John Proust und John Carlile aus dem Board of Directors ausgeschieden. Das Unternehmen möchte Herrn Proust und Herrn Carlile für ihren wertvollen Beitrag danken.

Fabian Baker, President und Chief Operating Officer, sagte: Die von Richard Warke geleitete Augusta Group kann auf eine Erfolgsbilanz zurückblicken, die zeigt, dass die Gruppe erstklassige Gelegenheiten identifizieren und verwirklichen kann, um somit einen erheblichen Shareholder Value zu generieren. Ich freue mich, dass ich die volle Unterstützung der Augusta Group habe, um Tethyan in diese aufregende neue Phase zu führen. Ich möchte auch Herrn Proust und Herrn Carlile für ihre Unterstützung in den letzten zwei Jahren danken und ihnen alles Gute für die Zukunft wünschen.

John Proust, Non-Executive Chairman, sagte: Als scheidender Non-Executive Chairman möchte ich Richard, Jerrold und Don sowie die Augusta Group als wichtigen Anteilseigner willkommen heißen. Wir sind sicher, dass die Augusta Group mit ihrer außergewöhnlichen Erfolgsbilanz bei früheren Unternehmungen die ideale Organisation ist, um die Interessen von Tethyan voranzubringen.

Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung hat das Unternehmen eine Vermittlungsgebühr von 700.000 Einheiten gezahlt. Außerdem hat das Unternehmen die letzte Tranche von 5 Mio. Stammaktien des Unternehmens an Dr. Radomir Vukcevic ausgegeben, wie im Taor-Aktienkaufvertrag, der am 3. Juli 2018 verkündet wurde, vorgesehen.

Taor-Aktienkaufvertrag

Laut Taor-Aktienkaufvertrag hat Dr. Vukcevic, mit Sitz in 31 Hampton Road, Fremantle, WA, Australien, 6160, 5 Mio. Stammaktien des Unternehmens als Teil der Gesamtsumme für den Erwerb des Unternehmens des gesamten ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals von Taor d.o.o. erworben. Direkt vor dem Erwerb und der Privatplatzierung besaß Dr. Vukcevic 6.430.000 Stammaktien des Unternehmens, was rund 12,77% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens zu dem Zeitpunkt auf unverwässerter Basis entsprach. Als Ergebnis der vorgenannten Ausgabe besitzt Dr. Vukcevic nun 11.430.000 Stammaktien, was rund 15,74% der aktuell ausgegebenen und ausstehenden 72.635.612 Stammaktien des Unternehmens auf unverwässerter Basis entspricht. Das bedeutet, dass sich Dr. Vukcevics Besitz von Stammaktien auf unverwässerter Basis um rund 2,97% verändert hat. Dr. Vukcevic hat die 5 Mio. Stammaktien zu einem vereinbarten Preis von 0,25 CAD pro Aktie erworben, was einem Wert von 1.250.000 CAD entspricht. Abgesehen von einer Call-Optionsvereinbarung, gemäß der Dr. Vukcevic eine 12-monatige Call Option über 5 Mio. seiner Stammaktien des Unternehmens an einen unabhängigen Dritten hat, hat Dr. Vukcevic zurzeit nicht die Absicht, weitere Wertpapiere des Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen. Dr. Vukcevic darf in Zukunft an Finanzierungen teilnehmen und/oder Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Aufgrund der vorgenannten Transaktion mit verbundenen Parteien mit Dr. Vukcevic, einem Director des Unternehmens, wird das Unternehmen unter seinem Unternehmensprofil bei SEDAR (Canadian System for Electronic Document Analysis and Retrieval) unter www.sedar.com einen Bericht über wesentliche Änderungen einstellen. Das Unternehmen hat den Bericht über wesentliche Änderungen nicht mehr als 21 Tage vor dem Abschluss der Transaktion eingestellt, weil Ankündigung und Abschluss in weniger als 21 Tagen erfolgen.

Über Tethyan Resources

Tethyan Resources plc ist ein in England und Wales eingetragenes Gold- und Basismetallexplorationsunternehmen. Tethyan konzentriert sich auf den Tethyan-Mineralgürtel in Osteuropa, insbesondere Serbien, wo es ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Edel- und Basismetallprojekten mit bekannter Mineralisierung und überzeugenden Bohrzielen erwirbt und exploriert. Tethyan legt sehr großen Wert auf verantwortliches Engagement bei der lokalen Bevölkerung und den Anteilseignern und hat sich der proaktiven Erfüllung der Good International Industry Practice (GIIP) und dem nachhaltigen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmanagement verschrieben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.tethyan-resources.com.

Kontakt

Tethyan Resources plc

+44 1534 881 885

Jerrold Annett, Chief Executive Officer

+1 416 366 5678 Ext. 207 |

jerrold@tethyan-resources.com

Haftungsausschluss für die TSX Venture Exchange

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (als solcher Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" nach kanadischem Wertpapierrecht dar. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten unter anderem Aussagen über die Privatplatzierung, die Verwendung der Erlöse und die Rechte der Anleger. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwartet", "beabsichtigt", "wird sein", "zukunftsgerichtet", "schaut" oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen identifiziert werden, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "eintreten werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Tethyan wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich: die Verwendung der Erlöse, der Zeitpunkt für die Veröffentlichung der Bohrergebnisse, der Beginn der Bohrungen und der damit verbundene Zeitpunkt; die Erweiterung des laufenden Explorationsprogramms des Unternehmens; die Hinzufügung hochwertiger Explorationsobjekte und die Einreichung eines Materialänderungsberichts. Obwohl das Management von Tethyan versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Tethyan wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die durch Verweis hierin aufgenommen werden, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45781

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45781&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=GB00BDG 12Z65

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN GB00BDG12Z65

AXC0111 2019-02-01/10:58