Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen und einer Telefonkonferenz zum vierten Quartal von 2100 auf 2050 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Während der Markt die für 2019 angekündigten Ausgabensteigerungen offenbar nicht so positiv sehe, hätte ihn eher ein Rückgang der Investitionen enttäuscht, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Gewinnprognose (EPS) für das laufende Jahr habe er leicht reduziert, die Aktie bleibe aber eines seiner "Top Picks" für 2019./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 01:12 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 04:00 / EST

ISIN US0231351067

AXC0115 2019-02-01/11:06