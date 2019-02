Die Aktie von Bayer präsentiert sich derzeit sehr stark. Auch negative News wie der jüngste Rückschlag im Zusammenhang mit den Glyphosat-Prozessen in den USA, zeigen nur kurzfristig Wirkung bei der Aktie. Wie in dieser Woche bekannt wurde, will der zuständige Richter bei anstehenden US-Verfahren um den Unkrautvernichter Glyphosat einige umstrittene Dokumente nun doch als Beweismittel zulassen. Bezirksrichter Vince Chhabria erklärte während einer Anhörung in San Francisco, die Kläger könnten bereits zu Prozessbeginn Beweise für Monsantos angebliche Versuche einbringen, Studien über Glyphosat als Ghostwriter zu verfassen und Einfluss auf die Ergebnisse von Wissenschaftlern und Aufsichtsbehörden zu nehmen. Bislang sah es danach aus, dass diese Dokumente von den anstehenden Verfahren ausgeschlossen würden.

