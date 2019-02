Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia nach Zahlen und dem Jahresausblick von 5,70 auf 5,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick für 2019 sei zwar schwächer als erwartet, doch zu betonen sei, dass die Prognose für 2020 bestätigt wurde, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe seine Schätzungen geringfügig geändert und entsprechend das Kursziel geändert./stk/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 00:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-02-01/11:08

ISIN: FI0009000681