Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Erholung an den Aktienmärkten nutzen Fondsanleger laut Market Maker sowohl zum Ausstieg als auch zum Einstieg, so die Deutsche Börse AG.An das sonst eher starke Januargeschäft hätten die Umsätze in diesem Jahr allerdings nicht gereicht, wie Ivo Orlemann von der ICF Bank ausführe. ...

