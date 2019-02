- Einordnung der Stellungnahmen zum Handelsstreit- Weitere Verhandlungsgespräche für Mitte Februar angesetzt- USDIDX stabilisiert sich vorerst, DE30 erlebte turbulenten DonnerstagEine Kombination aus dovischer Fed, einigen überzeugenden Berichten von US-Unternehmen und anhaltendem Optimismus beim Handelsstreit zwischen den USA und China verhalfen der Wall Street am Donnerstag zu weiteren Kursgewinnen. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,86% und erreichte zum ersten Mal seit Anfang Dezember wieder die 2.700 Punkte-Marke. Mit dem gestrigen Schlusskurs überwindet der US-Aktienindex außerdem den 200er EMA. Die Sorgen der Märkte, dass die Fed inmitten einer sich abschwächenden Konjunktur die Zinsen erhöht, wurden beim FOMC-Treffen am Mittwoch vorerst auf Eis gelegt. Die US-Berichtssaison war bisher recht gemischt, allerdings überraschten am Donnerstag die Ergebnisse von Facebook und General Electric, bei beiden Aktienkursen waren Anstiege von mehr als 10% zu beobachten. ...

