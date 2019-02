Softing AG: Vorläufige Zahlen DGAP-Ad-hoc: Softing AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Softing AG: Vorläufige Zahlen 01.02.2019 / 11:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Softing wird das Gesamtjahr 2018 mit dem höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte in Höhe von 84,0 Mio. EUR (Vorjahr 78,7 Mio. EUR) abschließen. Das EBIT beträgt 4,1 Mio. EUR (Vorjahr 2,3 Mio. EUR). Darin sind Sonderbelastungen von ca. 1 Mio. EUR für die Anfang 2018 akquirierte GlobalmatiX enthalten. Die Eigenkapitalquote beträgt 67% (Vorjahr 65%), die liquiden Mittel belaufen sich auf 9,7 Mio. EUR (Vorjahr 10,3 Mio. EUR). In 2018 wurden Darlehen aus den Unternehmenskäufen in Höhe von ca. 1 Mio. EUR netto getilgt. Softing geht mit einem guten Auftragspolster in der Geschäftsjahr 2019. Der Vorstand rechnet mit einer wachsenden Umsatzentwicklung und einer Steigerung beim EBIT. Eine erste Guidance wird Softing mit Vorlage der endgültigen Zahlen im Geschäftsbericht 2018 publizieren. Der vollständige Geschäftsbericht des Jahres 2018 steht ab dem 29.03.2019 unter www.softing.com zur Verfügung. Kontakt: Dr. Wolfgang Trier Vorstandsvorsitzender 01.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Softing AG Richard-Reitzner-Allee 6 85540 Haar Deutschland Telefon: +49 (0)89 456 56-333 Fax: +49 (0)89 456 56-399 E-Mail: InvestorRelations@softing.com Internet: www.softing.com ISIN: DE0005178008 WKN: 517800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 771761 01.02.2019 CET/CEST ISIN DE0005178008 AXC0119 2019-02-01/11:15