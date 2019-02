In der Eurozone ist die Stimmung in den Industriebetrieben weiter auf Talfahrt. Im Januar sei der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe den sechsten Monat in Folge gefallen und habe bei 50,5 Punkten den tiefsten Stand seit November 2014 erreicht, teilte das britische Forschungsinstitut IHS Markit am Freitag in einer zweiten Schätzung mit. Damit bestätigte Markit wie erwartet eine erste Schätzung.

Im Dezember hatte der Indexwert noch bei 51,4 Punkten gelegen. Mit dem erneuten Stimmungsdämpfer hält sich die Industriestimmung in der Eurozone nur noch knapp oberhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten.

In Frankreich hellte sich die Stimmung in den Industriebetrieben allerdings auf, der Indexwert lag wieder oberhalb der Expansionsschwelle. In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone, trübte sich die Stimmung dagegen den sechsten Monat in Folge ein, wobei der Indexwert etwas stärker unter die Expansionsschwelle rutschte, als zunächst in der ersten Schätzung ermittelt worden war.

In Italien sank der Indikator auf den tiefsten Stand seit Anfang 2013 und liegt mittlerweile mehr als zwei Punkte unter der Wachstumsgrenze. In der zweiten Jahreshälfte 2018 war die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone in eine Rezession gerutscht, wie aus Zahlen vom Donnerstag hervorging.

Für eine positive Überraschung sorgten hingegen die Stimmungsdaten aus Spanien. Hier legte der Indexwert überraschend zu und erreichte mit 52,4 Punkten einen Wert deutlich im Expansionsbereich.

"Mit den Januar-Daten steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Industriesektor in der Rezession steckt und die Konjunktur im ersten Quartal bremst", kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson den Gesamtindex für die Eurozone. Nach seiner Einschätzung hat der Automobilsektor noch immer mit neuen Emissionsregeln zu kämpfen. "Allerdings liegt das Übel wohl tiefer", warnte Williamson. Er verwies auf politische Unsicherheiten und auf den Schaden, der dem internationalen Handel durch den zunehmenden Protektionismus entstehe.

Region/Index Januar Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Verarb. Gew. 50,5 50,5 50,5 51,4

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 49,7 49,9 49,9 51,5

FRANKREICH

Verarb. Gew. 51,2 51,2 51,2 49,7

ITALIEN

Verarb. Gew. 47,8 48,8 --- 49,2

SPANIEN

Verarb. Gew. 52,4 50,5 --- 51,1°

(Angaben in Punkten)

/jkr/bgf/tav

AXC0126 2019-02-01/11:28