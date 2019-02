Piezoelektrische Materialien gibt es nur in wenigen definierten Formen und sie bestehen meist aus sprödem Kristall oder Keramik. Sie benötigen zur Herstellung meist einen Reinraum. Das Team um Xiaoyu Zheng am College of Engineering der Virginia Tech hat nun eine Technik entwickelt, um die Produktion in den 3D-Druck zu überführen.

Bisher wurden piezoelektische Materialien in komplexen Verfahren als Folien oder Blöcke hergestellt und nachträglich mit Elektronik verbunden. Der teure Prozess und die Sprödigkeit der Materialien schränken ihren Einsatz jedoch stark ein. Zhengs Team entwickelte ein Modell, dass es ihnen ermöglicht, beliebige piezoelektrische Konstanten zu manipulieren und zu konstruieren, sodass das Material als Reaktion auf eintreffende Kräfte und Vibrationen aus jeder Richtung über ein Reihe von 3D-druckbaren Topologien elektrische Ladungsbewegungen erzeugt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen ...

