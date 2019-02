Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Daimler nach den Kursverlusten der vergangenen Monate von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft, aber das Kursziel auf 60 Euro belassen. Zwar habe sich die Autobranche im Januar von ihren Fünfjahrestiefs erholt, eine Stabilisierung in China aber könnte im zweiten und dritten Quartal die Kurse noch weiter hoch treiben, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Daimler-Aktie habe besonders heftig gelitten. Der neue Vorstandschef könnte hier zum größten Kurstreiber werden./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 04:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-02-01/11:44

ISIN: DE0007100000