Gestern Abend fand die Verleihung des 20. Deutschen Fernsehpreises in der Düsseldorfer Rheinterrasse statt. Es wurden Preise in 23 Kategorien verliehen, davon erhielt die ARD neun Auszeichnungen.



Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Meine herzlichsten Glückwünsche an alle Preisträgerinnen und Preisträger! Die Auszeichnungen zeigen einmal mehr, dass Qualität im Ersten ein Zuhause hat. Das Publikum attestiert uns höchste Kompetenz bei Dokumentationen, Fernsehfilmen und in der Unterhaltung. Es ist eine doppelte Freude, dass diese Wertschätzung mit dem professionellen Urteil der Fernsehpreis-Jury übereinstimmt."



Die Ausgezeichneten:



"Gladbeck" (ARD Degeto/Radio Bremen) Bester Mehrteiler Bester Schauspieler: Albrecht Schuch Bester Schnitt: Ueli Christen



"Die Freibadclique" (SWR/ARD Degeto/MDR/NDR/SR) Beste Musik



"Der große Rudolph" (BR/ARD Degeto/WDR/ORF) Beste Ausstattung



"Der Tatortreiniger" (NDR) Bestes Buch



"Inas Nacht" (NDR) Beste Unterhaltung Late Night



"Kroymann" (Radio Bremen/SWR/NDR) Beste Comedy



"Kulenkampffs Schuhe" (SWR/HR) Beste Dokumentation/Reportage



Den Ehrenpreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises erhielt in diesem Jahr Jürgen von der Lippe.



ARD, RTL, Sat.1 und ZDF vergeben den Deutschen Fernsehpreis für hervorragende TV-Leistungen seit 1999. Die Federführung lag 2019 bei der ARD.



