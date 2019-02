Die CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407) hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni bis zum 30. November 2018 einen Konzernumsatz von TEUR 7.569 (Vorjahr TEUR 9.601) verzeichnet.

Die Umsatzentwicklung in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres entspricht, angesichts der Gründe für die fast viermonatige und mittlerweile beendete Kurzarbeit, den Erwartungen. In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2018/2019 sollte der temporäre Umsatzrückgang mehr als nur aufgeholt werden können und damit die zum Ziel gesetzte Umsatz- und Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr möglich sein. Die SalesPerformance (Umsatz und Auftragsbestand zum Stichtag) im Vergleich zum Vorjahr ist mit +90,5 % extrem positiv.

Der Inlandsanteil am Konzernumsatz stieg auf 67,3% (Vorjahr 48,6%). Der Anteil der Auslandsumsätze reduzierte sich entsprechend deutlich auf 32,7 % (Vorjahr 51,4?%). Dabei konnte CeoTronics den Umsatz in Großbritannien um TEUR 284 steigern, während sich der Umsatz in Österreich nach der Berechnung eines Großauftrages im Vorjahr von TEUR 1.764 um TEUR 1.384 wieder auf einen Normalwert von TEUR 380 reduzierte.

Zum Geschäftshalbjahr wurde ein EBIT von TEUR 103 (Vorjahr TEUR 416), ein Ergebnis ...

