World Vision und die Panasonic Corporation haben im kenianischen Narok County mit einem Projekt für netzferne Lösungen begonnen. Panasonic hat im Rahmen der Eröffnungsfeier am 31. Januar 2019 in der Gemeinde Ilkimati in Narok Stromversorgungsanlagen, Solarspeicher, Solarlaternen und andere Beleuchtungsmittel gespendet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190201005192/de/

At the ceremony of Off-grid Solutions Project, in Ilkimati community. (Photo: Business Wire)

Das Projekt für netzferne Lösungen ist eine der Initiativen im Rahmen der gesellschaftlichen Verantwortung von Panasonic zur diesjährigen Feier des hundertjährigen Bestehens des Unternehmens. Dieses Projekt richtet sich an Gemeinden in Asien und Afrika mit einer großen netzfernen Bevölkerung, wo Panasonic mit NGOs zusammenarbeitet, die sich um die Lösung gesellschaftlicher Probleme bemühen. In Kenia führt World Vision dieses zweijährige Projekt als Partnerorganisation durch (mehr über das Projekt erfahren Sie hier: http://panasonic.net/sustainability/en/power/solution/).

Im Rahmen des Projekts wird ein Gebiet im Narok County, das nicht an das nationale Stromnetz angeschlossen ist, mit Solarstrom versorgt. Gemäß der kenianischen Bevölkerungs- und Wohnungszählung sind 22,7 Prozent der Haushalte im ganzen Land an das nationale Stromnetz angeschlossen. Im Narok County sind jedoch nur 5,6 Prozent der Haushalte abgedeckt.

Im Rahmen des neuen Projekts wurden unter anderem zwei Solarstationen und Beleuchtungsmittel für die Grundschule von Ilkimati und die Apotheke von Enkutoto geliefert. Zudem wurden zwei Solarspeicher bereitgestellt. Des Weiteren hat Panasonic 150 Haushalten in der Gemeinde Solarlaternen gespendet. Dadurch wird das Wohlbefinden der Kinder und Gemeinden in diesem abgelegenen Gebiet gesteigert.

Zur Förderung der Nachhaltigkeit des Projekts werden den Begünstigten in dessen Rahmen Grundkenntnisse in den Bereichen Elektrizität und Elektrizitätssysteme sowie in Bezug auf die Wartung der Ausrüstung vermittelt.

Sobald der Solarstrom in dem Gebiet eingeführt wurde, wird World Vision die Gemeinde bei der Umsetzung einkommensfördernder Maßnahmen wie der Geflügelzucht und des Anbaus im Schulgarten unterstützen, der mit solarbetriebenen Tropfenbewässerungssets ausgestattet wird. Zudem werden unter Verwendung der Solarbeleuchtung Lesezentren eingerichtet, um die Lesefertigkeiten von Kindern und Erwachsenen zu verbessern.

Darüber hinaus wird die Bereitstellung von Solarlaternen als Alternative zu den mit Kerosin betriebenen Laternen dem Gesundheitszustand der Menschen von Ilkimati zuträglich sein, da der Luftverschmutzung in Innenräumen abgeholfen wird.

Die Solartechnologien bieten der Gemeinde die Möglichkeit, sich neue Erwerbsquellen und neue Bereiche wie den Obst- und Gemüseanbau und die Geflügelzucht mithilfe eines Hühnereier-Inkubators zu erschließen. Zudem wird es der Bevölkerung dank der Verfügbarkeit von Elektrizität möglich sein, länger zu arbeiten und dadurch das Familieneinkommen zu erhöhen.

Seit 2006 führt World Vision im Narok County (Ilaramatak) ein Langzeit-Entwicklungsprogramm durch, das darauf abzielt, den Bildungsstand, die Gesundheit, die Ernährungspraktiken und das Wohlbefinden von Kindern in der Region zu verbessern. Das Programm ist auf eine Bevölkerung von 4443 Erwachsenen und 6919 Kindern ausgerichtet.

Detaillierte Angaben zu den Spenden

Solarstationen: 2 Einheiten (Grundschule von Ilkimati und Apotheke von Enkutoto)

Solarspeicher: 7 Einheiten (Kirche)|Solarlaternen: 150 Einheiten (150 Haushalte in der Gemeinde)

Dazu ein weiteres Beleuchtungsmittel

Über World Vision

World Vision ist eine international tätige, christlich orientierte humanitäre Organisation, die sich weltweit Projekten mit Kindern, Familien und Gemeinden widmet. Sie befähigt die Gemeinden, ihr Potenzial voll auszuschöpfen, indem sie sich mit den Ursachen von Armut und Benachteiligung befasst, von denen diese betroffen sind.

Die Organisation arbeitet mit Gemeinden, Regierungen, Sponsoren, Spendern und Unternehmen zusammen, um ihre globale Strategie "Unser Versprechen 2030" umzusetzen. Diese zielt darauf ab, weltweit bessere Zukunftschancen für benachteiligte Kinder zu schaffen.

Das strategische Ziel von World Vision (2016-2020) in Kenia besteht darin, bis 2020 durch politische Einflussnahme dazu beizutragen, dass 2,6 Millionen der am stärksten benachteiligten Kinder und 14 Millionen Kinder insgesamt stärker geschützt werden und ihr Recht auf Partizipation besser ausüben können. Zudem soll ihr Wohlbefinden gesteigert werden. Mehr über die Aktivitäten von World Vision in Kenia erfahren Sie hier: https://www.wvi.org/kenya

Über Panasonic

Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung verschiedener elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobilbranche und Business-to-Business. Das Unternehmen, das 2018 sein 100-jähriges Bestehen feierte, hat weltweit expandiert, betreibt nun 591 Tochtergesellschaften und 88 assoziierte Unternehmen weltweit und erzielte in dem am 31. März 2018 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von 7,982 Billionen Yen. Im Bestreben, durch bereichsübergreifende Innovationen neue Werte zu schaffen, nutzt das Unternehmen seine Technologien, um seinen Kunden bessere Lebensbedingungen und eine bessere Welt zu ermöglichen.

Weitere Informationen über Panasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global.

Projekt für netzferne Lösungen http://panasonic.net/sustainability/en/power/

Quelle: https://news.panasonic.com/global/topics/2019/65478.html

Weiterführende Links

Projekt für netzferne Lösungen

http://panasonic.net/sustainability/en/power/solution/

[VIDEO] Das Projekt für netzferne Lösungen

https://channel.panasonic.com/contents/24062/

STROM! Panasonic Global

http://panasonic.net/sustainability/en/power/

Corporate-Citizenship-Aktivitäten

https://www.panasonic.com/global/corporate/sustainability/citizenship.html

Portal zum 100-jährigen Bestehen

https://www.panasonic.com/global/100th.html

Mit "Nachhaltigkeitszielen" zu einer besseren Welt (1. Nov. 2018)

https://news.panasonic.com/global/stories/2018/62660.html

"Jahresbericht 2018" von Panasonic und Bericht zur gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen Bericht über Umweltbelange (31. Aug. 2018)

https://news.panasonic.com/global/topics/2018/60767.html

Zur Feier seines 100-jährigen Bestehens leitet Panasonic ein Projekt für netzferne Lösungen in Myanmar ein (16. Juli 2018)

https://news.panasonic.com/global/topics/2018/59236.html

[Pressemitteilung] Panasonic startet Projekt für netzferne Lösungen zur Feier seines 100-jährigen Bestehens (23. April 2018)

https://news.panasonic.com/global/press/data/2018/04/en180423-2/en180423-2.html

Panasonic erfüllt das Projekt "100-Tausend Solarlaternen" in seinem 100. Jahrestag und bringt Licht in netzferne Gemeinden weltweit (30. Januar 2018)

https://news.panasonic.com/global/stories/2018/54520.html.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190201005192/de/

Contacts:

Panasonic Corporation

Global Communications Department

Global PR Office

Click here to go to Media Contact form

World Vision Kenya

Communications Manager

May Ondeng

Email: may_ondeng@wvi.org

Phone: +254 712 267 655