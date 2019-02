Wilhelmshaven (ots) -



Am Samstag, den 2. Februar 2019 um 10 Uhr, läuft der Tender "Werra" Richtung Mittelmeer aus. Das zum Unterstützungsgeschwader in Kiel gehörende Boot wird für die nächsten fünf Monate den deutschen Beitrag im Ständigen Minenabwehrverband 2 der NATO (Standing NATO Mine Countermeasures Group 2) stellen.



Hauptaufgabe des Tenders wird die Unterstützung des deutschen Verbandsführers und seines multinationalen Stabes sein. "Der Tender ist die Operationszentrale für den internationalen NATO-Stab", erklärt Kapitänleutnant Robert Lehmann (37), Kommandant der "Werra". Der gebürtige Berliner führt seit knapp zwei Jahren das Kommando über den Tender. "Darüber hinaus werden wir hauptsächlich die Versorgung des Verbandes mit Kraftstoff, Wasser, Lebensmitteln, Ersatzteilen und Munition sicherstellen." Hierdurch kann die Seeausdauer der versorgten Boote erheblich verlängert werden.



Auf die Besatzung des Tenders warten dabei abwechslungsreiche Zeiten. Es sind Teilnahmen an multinationalen Manövern im Mittelmeer, Schwarzen Meer und Atlantik geplant. "Besonders die Manöver im Schwarzen Meer und vor der afrikanischen Atlantikküste sind für meine noch junge Besatzung eine neue, bisher nicht gekannte Herausforderung", erklärt der 37-jährige. Trotz des wehmütigen Abschiedes von Familie und Freunden blickt er voller Vorfreude auf die vor ihm liegende, ereignisreiche Zeit. "Ich bin vom Erfolg des Einsatzes überzeugt. Meine Besatzung hat in der zurückliegenden Einsatzvorbereitung eindrucksvoll ihren Willen und ihre Disziplin unter Beweis gestellt, sodass ich mir sicher bin, dass alle anstehenden Aufgaben - sei es operativ oder im Rahmen von Repräsentationen im Ausland - mit Bravour bewältigt werden können", sagt er abschließend.



Die Männer und Frauen der "Werra" werden Ende Juni in ihrem Heimathafen Kiel zurückerwartet.



