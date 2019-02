Hannover (ots) - Mit dem IT-Job Summit gibt es eine neue Recruiting-Messe von Heise. Am 11. und 12. Oktober wandelt sich das Museum der Münchner Verkehrsgesellschaft in eine große Karrierebörse für Unternehmen und Stellensuchende mit Schwerpunkt IT/Digital. Firmen können sich mit ihren aktuellen Stellenangeboten, Aus- und Weiterbildungsplätzen sowie berufsbegleitenden Studiengängen präsentieren. Workshops sowie Vorträge zum Arbeiten in der IT und zu individuellen Karrierewegen runden das Programm ab.



Der IT-Job Summit versteht sich als eine Weiterentwicklung der erfolgreichen bundesweiten Heise IT-Jobtage und richtet sich sowohl an Studierende als auch an Young Professionals im Bereich IT, die nach neuen Herausforderungen suchen. Das Recruiting-Event findet am Freitag, 11. Oktober, von 15 bis 19 Uhr statt, am Samstag, 12. Oktober, von 11 bis 15 Uhr.



"Auf der exklusiven Jobmesse von heise jobs und Jobware erwarten wir rund 40 Aussteller und 400 Fachbesucher", sagt Jörg Mühle, Mitglied der Geschäftsleitung von Heise Medien. "In der Digitalstadt München sprechen wir nicht nur renommierte Unternehmen, sondern auch Startups aus der HighTech-Szene an." Zusagen gibt es bereits von Audi, der Personalberatung Klemm & Cie, den Softwareunternehmen bsi, QAWare und place, dem Engineering-Unternehmen intech sowie dem Bundeskriminalamt.



Darüber hinaus bietet Mitveranstalter Jobware einen persönlichen Lebenslaufcheck und die Möglichkeit, ein professionelles Bewerbungsfoto anfertigen zu lassen. Zudem gehören spannende Vorträge rund um die Themen Berufswahl, Bewerbung und Karriere sowie ein Get-Together am Ende des ersten Tages zum Programm des IT Job Summits.



Die Teilnahme am IT-Job Summit ist kostenlos, Interessierte müssen sich lediglich vorher registrieren. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite: www.it-job-summit.de



heise jobs ist die Jobbörse von Deutschlands führender IT-News-Website heise online. Zahlreiche attraktive Arbeitgeber präsentieren sich hier mit ihren aktuellen Stellenangeboten, Aus- und Weiterbildungsplätzen sowie berufsbegleitenden Studiengängen aus dem ITK-Segment.



Jobware ist die Jobbörse für Fach- und Führungskräfte. Anspruchsvolle Unternehmen aller Größen und Branchen finden über Jobware erstklassige Mitarbeiter. 1996 gegründet, beschäftigt Jobware heute über 180 Mitarbeiter. Als Tochterunternehmen der Medien Union, Ludwigshafen, arbeitet Jobware seit vielen Jahren mit renommierten Verlagen zusammen.



Pressekontakt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Heise Medien Sylke Wilde 0511 5352 290 sy@heise.de