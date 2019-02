München (ots) - Einen Film auf einer Veranstaltung aufnehmen oder ein Klassenfoto im Internet posten: Worauf muss man achten, um Persönlichkeitsrechte und besonders das Recht am eigenen Bild Dritter zu wahren? Die neue Broschüre "Recht am eigenen Bild - Tipps, Tricks und Klicks" der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), die anlässlich des Safer Internet Days am 5. Februar veröffentlicht wird, gibt Antworten auf diese und viele weitere Fragen. Der Ratgeber steht bereits ab heute allen Mediennutzerinnen und -nutzern unter https://www.blm.de/aktivitaeten/medienkompetenz/materialien.cfm zur Verfügung. In Bayern kann sie zusätzlich kostenfrei als Printversion bestellt werden.



Weil das Thema bei Kindern und Jugendlichen besonders sensibel ist, widmet sich ein eigenes Kapitel der neuen BLM-Broschüre den Besonderheiten im Schulalltag. Auch wird auf Hilfsangebote hingewiesen, wenn Aufnahmen ungewollt im Netz auftauchen.



"Erst fragen und reflektieren, dann posten - diese Regel sollte heute jeder kennen", sagt Siegfried Schneider, der Präsident der BLM. "Schließlich soll ,sharen' und ,liken' Spaß machen und nicht auf Kosten Dritter gehen. Damit man seine Kreativität ohne negative Konsequenzen - für sich selbst wie für andere - ausleben kann, sollte im digitalen Zeitalter jeder mit Fotos und Videos im Netz sicher umgehen können."



Nicht nur zu diesem, sondern auch zu vielen weiteren Medienthemen organisiert die BLM anlässlich des Safer Internet Days 2019 außerdem gemeinsam mit der Stiftung Medienpädagogik Bayern bayernweit rund 20 Elternabende über das Medienpädagogische Referentennetzwerk Bayern. Mit dieser Aktion wollen die BLM und die Stiftung dazu beitragen, das Bewusstsein von Eltern und damit auch der Kinder und Jugendlichen für eine verantwortungsbewusste Mediennutzung zu stärken. Weitere Informationen zu den Elternabenden und zum Angebot des Referentennetzwerks finden sich unter www.stiftung-medienpaedagogik-bayern.de.



