Zehn Fragen, zehn Antworten - und schon weiß man, ob man ein erhöhtes Risiko hat, an Diabetes zu erkranken. Der Diabetes Ratgeber stellt in seiner Februar-Ausgabe den aktuellen "Deutschen Diabetes-Risiko-Test", entwickelt vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) und dem Deutschen Zentrum für Diabetesforschung (DZD), einem breiten Publikum zur Verfügung. Mit seiner Hilfe können Erwachsene schnell und präzise ermitteln, wie hoch ihr persönliches Risiko ist, innerhalb der nächsten fünf Jahre an Typ-2-Diabetes zu erkranken. "Jeder, der noch keinen Diabetes hat, sollte alle paar Jahre den Test machen", rät Professor Dr. Matthias Schulze, Epidemiologe und Ernährungswissenschaftler am DIfE.



Der Diabetes Ratgeber unterstützt damit eine Aufklärungskampagne, die dringend notwendig ist: Schätzungen zufolge sind Millionen Deutsche gefährdet, im Laufe ihres Lebens einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Um auf den Test aufmerksam zu machen, schaltet das Apothekenkundenmagazin begleitende Radiospots sowie Anzeigen in Publikumszeitschriften und wirbt bei den Apotheken vor Ort für die gezielte Ansprache von Kunden.



Hauptanliegen von Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle ist es, mehr Menschen auf ihr eventuell erhöhtes Risiko aufmerksam zu machen, um gegensteuern zu können: "Wer mit dem Test ein erhöhtes oder hohes Risiko erkannt hat, sollte dann auch sofort etwas unternehmen: einen Termin mit dem Arzt ausmachen und sich untersuchen lassen. Denn je früher das Risiko erkannt wird, desto eher kann die Erkrankung noch vermieden oder zumindest frühzeitig behandelt werden. So lassen sich viele gravierende Spätfolgen vermeiden." Zwar kann man Faktoren wie Alter und Gene nicht beeinflussen, die eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Typ-2-Diabetes spielen. Doch bei vielen anderen Faktoren wie ungesundem Essen, Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen, Schlafmangel oder Stress kann jeder selbst etwas tun, um länger gesund zu bleiben. Dazu gibt der Diabetes Ratgeber in seiner Februar-Titelgeschichte "Typ-2-Diabetes: Bin ich gefährdet?" viele praxistaugliche Tipps. Die gute Nachricht von Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle: "Ein Stück Fleisch weniger pro Woche oder täglich spazieren gehen - schon kleine Maßnahmen können einen großen Effekt haben!"



