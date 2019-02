Berlin (ots) - Ab Montag, 4. Februar, wecken Lydia Mikiforow und Tim Koschwitz die Berlinerinnen und Berliner beim neuen Radiosender des Rundfunk Berlin-Brandenburg: rbb 88.8. Hervorgegangen aus radioBerlin 88,8, startet das Berliner Radioprogramm mit neuem Namen, neuer Musik und neuen Moderatoren.



rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus: "80er, 90er, 100% Berlin. Der neue Claim von rbb 88.8 ist kein leeres Versprechen, sondern ein Lebensgefühl. Kein anderer Sender in der Hauptstadt liefert die größten Hits zusammen mit den besten und verlässlichsten Berlin-Informationen."



rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein: "Der rbb will den Berlinerinnen und Berlinern auch weiterhin hochwertiges, modernes Radio bieten. Dem soll der Neustart von rbb 88.8 dienen."



Der Tag auf rbb 88.8



Lydia Mikiforow präsentiert in der "Früh-Früh-Show" ab 5.00 Uhr Musik und die wichtigsten Infos des Morgens. Ab 7.00 Uhr übernimmt Moderator Tim Koschwitz mit "Guten Morgen Berlin". An seiner Seite liefert Redakteurin Jana Schmidt aktuelle Nachrichten. rbb 88.8-Programmchef Konrad Kuhnt: "Wir sind froh, dass wir mit Lydia Mikiforow und Tim Koschwitz zwei frische Stimmen gewonnen haben. Lydia und Tim kennen sich bestens in Berlin aus und verkörpern glaubwürdig den Neustart bei rbb 88.8!"



Sarah Zerdick und Silja Sodtke am Vormittag sowie Alex Schurig am Nachmittag bleiben rbb 88.8 und damit ihren Hörerinnen und Hörern treu. Von 17.00 bis 19.00 Uhr fasst Ingo Hoppe zuverlässig den letzten Stand der Dinge in der Hauptstadt und den Kiezen zusammen. Alles, was in Berlin den Tag über wichtig war, erfährt das Publikum bei ihm, über die Themen des Tages diskutiert er mit kompetenten Gästen aus der Stadt.



Ab 19.15 Uhr starten die rbb 88.8-Musik-Specials. Immer montags präsentiert Andreas Vick im Wechsel "100% 80er" bzw. "100% 90er". Am Dienstagabend läuft "100% Easy" mit Marion Hanel. Mittwoch ist alles "100% made in Germany": Heiner Knapp blickt auf die deutsche Musikszene. Donnerstag packt Andreas Vick die Gitarren aus - "100% Rock" von Aerosmith bis ZZ Top. Am Freitag spielt Anke Friedrich "100% Soul". Am Samstag heißt es drei Stunden lang "100% Dance" mit Andreas Vick. Am Sonntag beschließt Marion Hanel das Wochenende mit ihrem Talkformat "100% Promi" -gemeinsam mit tollen Gästen aus Musik und Kultur.



Am Wochenende



Am Sonnabend dreht sich auch in Zukunft alles um die wichtigen Fragen des Lebens. Egal, ob Erziehung, Karriere oder Partnerschaft, rbb 88.8-Experten diskutieren mit Anruferinnen und Anrufern darüber. Am Sonntag bleibt rbb 88.8-Starkoch Kolja Kleeberg mit Tipps aus der Küche und Restaurantempfehlungen für Berlin auf Sendung.



