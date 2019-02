Mit einem Kursanstieg von 7 Prozent gelang der VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) ein guter Start in das neue Jahr. Mit derzeit 149,80 Euro nähert sich die Aktie bereits dem oberen Rand der Tradingrange von 131 Euro bis 156 Euro an, innerhalb derer sie in den vergangenen sechs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...